Torino: Università, nasce il primo master in Insurance innovation (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è quello di formare una generazione di professionisti con un forte interesse per l’innovazione tecnologica e digitale, in grado di diventare attori del cambiamento nel business assicurativo e di intraprendere nuovi percorsi professionali. Le aree aziendali in grado di offrire nuove e differenti opportunità riguarderanno: lo sviluppo prodotti ed i canali digitali, il marketing, le nuove metodologie di lavoro, l’artificial intelligence ed i data analytics, le operations, la gestione sinistri, l’asset allocation, la misurazione del rischio e la gestione del capitale nonché la possibilità di entrare a far parte di realtà imprenditoriali come start up attive nei settori fintech ed insurtech. L’inizio del primo ciclo del Master è programmato per settembre 2020 e sono previste borse di studio per i partecipanti. I candidati potranno presentare la domanda online sul sito (www.masterinsuranceinnovation.it), allegando CV e lettera motivazionale. Seguirà un colloquio con la commissione di selezione del master. (Rpi)