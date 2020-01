India: Jammu e Kashmir, un terrorista ucciso e uno arrestato in due operazioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militante separatista dell’organizzazione terroristica Hizbul Mujahideen è stato ucciso e uno di Lashkar-e-Taiba (Let) è stato arrestato nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, in due diverse operazioni di sicurezza. Lo ha reso noto la polizia territoriale. Secondo quanto riferito, nel distretto di Anantnag, a Bijbehara, c’è stato un conflitto a fuoco nella tarda sera di lunedì tra un gruppo di terroristi e le forze di sicurezza impegnate in un’operazione di perlustrazione sulla base di segnalazioni di presenze sospette da parte di informatori; i terroristi hanno aperto il fuoco e uno di loro è rimasto ucciso nello scontro che ne è seguito. L’uomo è stato identificato come Shahid Ahmad, affiliato di Hizbul Mujahideen. Nel distretto di Baramulla, nell’area di Pattan, invece, ieri è stato arrestato il giovane Sajid Farooq Dar alias Adnan, che secondo la polizia si era unito alla lotta armata solo da pochi giorni. (segue) (Inn)