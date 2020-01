Cina: Tientsin, commercio con paesi Bri aumentato del quattro per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero fra la città portuale di Tientsin, nella Cina nord-occidentale, e i paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) è aumentato del quattro per cento su base annua nel 2019. Lo hanno riferito oggi le autorità doganali locali. Il volume degli scambi con i paesi Bri ha raggiunto l'anno scorso 374,8 miliardi di yuan (circa 54 miliardi di dollari), rappresentando il 27,1 per cento del totale della città. Le esportazioni verso i paesi della Nuova via della seta sono ammontate a 239,2 miliardi di yuan (circa 34,5 miliardi di dollari), mentre le importazioni hanno toccato 135,6 miliardi di yuan (19,7 miliardi di dollari). L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è stata la principale partner commerciale di Tientsin, mentre gli scambi con l'India, l'Unione europea e gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato una rapida crescita nello stesso periodo. I tre principali beni di importazione sono stati greggio, prodotti agricoli e prodotti elettrici ed elettronici, mentre i prodotti meccanici sono stati i principali beni di esportazione. Le imprese private hanno svolto un ruolo di primo piano nel guidare la crescita del commercio estero della città portuale con i paesi Bri; le importazioni da parte di operatori privati sono aumentate del 46,6 per cento su base annua a 45,3 miliardi di yuan (6,5 miliardi di dollari), mentre le esportazioni sono cresciute del 4,1 per cento a 140,7 miliardi di yuan (20,2 miliardi di dollari).(Cip)