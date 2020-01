Aerospazio: Leonardo, primo successo commerciale per l'AW189K con Gulf Helicopters

- Leonardo rafforza la sua posizione nel mercato degli elicotteri di categoria ‘super medium’, che unisce elevata capacità di carico e autonomia con dimensioni e costi operativi contenuti e in cui l’azienda è leader con il campione di vendite, consegne e ore di volo AW189, con l’annuncio del cliente di lancio della nuova variante AW189K. L’operatore del Qatar Gulf Helicopters, uno dei player più importanti nel settore del trasporto offshore e già cliente dei modelli AW139 e AW189, introdurrà in servizio l’AW189K nella seconda metà del 2020. Alimentato da due motori di nuova generazione Safran Helicopter Engines Aneto-1K da 2.500 cavalli ciascuno, l’AW189K offre al mercato un’ulteriore possibilità per operazioni a lungo raggio, elevata autonomia e capacità di carico con costi operativi più bassi rispetto a modelli di maggiori dimensioni e peso. L’AW189K assicura elevate prestazioni, in particolare a quote e con temperature elevate, ed è l’ideale per soddisfare i requisiti di clienti in diverse aree geografiche, tra cui il Medio Oriente dove Leonardo è fortemente presente con la sua moderna gamma prodotti per diverse missioni. Le applicazioni che possono beneficiare delle eccellenti prestazioni dell’AW189K sono trasporto offshore, ricerca e soccorso, impieghi di pubblica utilità, antincendio, trasporto Vip. (segue) (Com)