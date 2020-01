Aerospazio: Leonardo, primo successo commerciale per l'AW189K con Gulf Helicopters (2)

- La scelta dell’AW189K da parte di Gulf Helicopters, già cliente di lancio dell’AW189 per trasporto offshore nel 2014, è ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dal cliente nei prodotti di Leonardo per soddisfare le sue rigorose esigenze operative. Il nuovo modello, attualmente in sviluppo con oltre 350 ore di volo accumulate fino ad oggi, ha dato prova di straordinarie capacità in molteplici condizioni in termini di peso, quota e temperatura. Sono circa 70 gli AW189 in servizio nel mondo attualmente, con compiti di trasporto offshore, ricerca e soccorso, trasporto Vip, elisoccorso, protezione civile e antincendio, con oltre 74 mila ore di volo accumulate. (Com)