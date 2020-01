Libia: media Haftar denunciano sbarco soldati e veicoli pesanti turchi a Tripoli

- Soldati turchi sarebbero sbarcati al porto di Tripoli da due navi da guerra, per la prima volta da quando Ankara ha annunciato il proprio sostegno militare al Governo di accordo nazionale (Gna) nelle battaglie di Tripoli. Secondo fonti locali, citate dall’emittente emiratina “Al Arabiya” (considerata vicina alle istanze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia la capitale libica dal 4 aprile scorso), le due navi militari erano accompagnate da un cargo che trasportava carri armati e camion militari. Le fonti hanno aggiunto che le navi da guerra turche che hanno effettuato operazioni di sbarco per i soldati nel porto di Tripoli portano i nomi "Gaziantep" e "Qidiz". Le milizie del Gna, le Forze speciali di deterrenza (Rada) e il gruppo armato Al Nawasi avrebbero messo in atto rigide procedure di sicurezza per assicurare le operazioni delle navi turche e l'accesso al porto di Tripoli. Le fonti di “Al Arabiya”, infine, hanno riferito che le munizioni e l'equipaggiamento militare sono stati trasferiti all'aeroporto di Mitiga a est di Tripoli, dove si troverebbe una sala operativa dell'esercito turco. (Lit)