Libia: ambasciatore d'Italia Buccino discute dell'accordo Tripoli-Ankara con Al Mishri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato ieri il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico di Tripoli, Khaled al Mishri. I due hanno discusso dei memorandum d'intesa tra Tripoli e Ankara e “delle opinioni delle parti libiche e italiane su di essi, oltre alla posizione dell'Unione europea e di alcuni paesi europei al riguardo, in particolare di Grecia e Cipro", ha affermato il Consiglio di Stato in una nota. Il riferimento è ai due protocolli d’intesa in materia di sicurezza e confini marittimi nel Mediterraneo firmati a novembre dai rappresentanti di Turchia e Libia. L’Alto Consiglio di Stato libico, guidato da Al Mishri, è l’organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica. (Lit)