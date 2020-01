Libia: il governo di Tripoli accusa gli Emirati di contrastare processo politico

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di "contrastare gli sforzi del processo politico della crisi libica". In una nota ripresa dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”, il dicastero dell’esecutivo libico ha accusato Abu Dhabi di portare i giovani del Sudan a operare al fianco dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile 2019. Il ministero ha citato una dichiarazione rilasciata dalla diplomazia del Sudan in merito ai suoi cittadini che lavorano per aziende emiratine. Stando alle autorità di Khartum, diversi sudanesi sarebbero stati trasferiti in Libia per proteggere le strutture petrolifere. (Lit)