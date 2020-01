Libia: Qanunu (Gna), abbattuto drone nemico e inviati rinforzi al fronte di Sirte

- Il portavoce dell'operazione militare "Vulcano di Rabbia" del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamad Qanunu, ha annunciato l’invio di rinforzi al fronte di Sirte e ha rivendicato l’abbattimento di un drone a est di Misurata. “Il velivolo è stato abbattuto immediatamente dopo essere stato rilevato e prima che eseguisse il suo attacco aereo”, ha spiegato Qanunu in conferenza stampa. Secondo il comando dell'operazione "Vulcano di rabbia", il velivolo sarebbe stato fornito dagli Emirati Arabi Uniti e forniva "sostegno alle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar". Pochi minuti dopo, il comando dell'Lna di Bengasi ha diffuso una smentita sostenendo che "le forze di Misurata hanno abbattuto un drone turco per errore e ora sostengono che si tratti di un velivolo delle nostre forze". Le immagini pubblicate su Facebook dalle forze del Gna mostrano quelli che sembrerebbero essere i rottami di un drone modello “Wing Loong”, fabbricato in Cina ma in dotazione alle forze di Abu Dhabi. (Lit)