Ue: coronavirus, commissari Salute e Gestione crisi fanno il punto su situazione

- Oggi al collegio dei commissari dell'Unione europea, il commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, e il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, faranno il punto sulla diffusione del coronavirus e sulle misure di contenimento dell'epidemia in Europa prese dagli Stati membri. Lo ha annunciato ieri la portavoce della Commissione, Dana Spinant. La portavoce ha spiegato che si sta lavorando "a ogni livello" per monitorare la situazione: la Commissione ha attivato il suo sistema interno di allerta rapido "per condividere costantemente le informazioni tra i servizi rilevanti"; inoltre, il centro di coordinamento di risposta alle emergenze dell'Ue (Ercc) "sta discutendo con gli Stati membri le azioni per la risposta di emergenza, incluso il Meccanismo di protezione civile dell'Ue". Non ci sono ancora decisioni in merito all'evacuazione o meno di cittadini europei dalla Cina, ma questo non impedisce agli Stati membri di assumere iniziative nazionali.(Beb)