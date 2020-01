Germania-Italia: oggi a Berlino Italian Business Integrity Day

- A poche settimane dalla settima conferenza degli Stati parte della Convenzione dell'Onu contro la corruzione (Uncac) l'ambasciata d'Italia a Berlino ospita oggi, per la prima volta, l'Italian Business Integrity Day (Ibid), iniziativa del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale con la sezione per l'Italia dell'organizzazione non governativa internazionale Transparency International e alcune delle maggiori imprese italiane attive anche all'estero. Come rende noto l'ambasciata d'Italia a Berlino in un comunicato, l'obiettivo è “presentare le migliori pratiche dell'Italia nella prevenzione della corruzione nelle attività delle aziende e nel governo delle imprese”. Il formato Ibid “implementa l'approccio multi-stakeholder con cui aziende e società civile combattono la corruzione”. Mediante gli eventi Ibid, il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale “sostiene la proiezione esterna del settore privato, anche in termini di aderenza ai più alti standard etici e dello Stato di diritto”. Il sistema italiano di contrasto alla corruzione ha superato con successo l'esame dell'Uncac. La valutazione ha incluso la prevenzione della corruzione nel settore privato. (segue) (Geb)