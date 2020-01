Germania-Italia: oggi a Berlino Italian Business Integrity Day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Berlino, “il seminario Ibid, in forma di discussione, vedrà la partecipazione di quattro imprese: Acciai Speciali Terni, Avio, Enel e Generali, che presenteranno le loro esperienze di modelli organizzativi e programmi perle prevenzione delle frodi e di ogni comportamento illegale”. Con la loro cultura della legalità e i loro modelli di impresa sostenibile, “queste aziende contribuiscono a descrivere in maniera efficace il sistema giuridico e il contesto delle società in Italia, oltre gli stereotipi”. Al tempo stesso, viene sottolineata “la necessità di una cornice regolamentare globale” per le imprese anche con riguardo agli standard della lotta contro la corruzione. La discussione verrà moderata da Francesca Sforza, inviata speciale del quotidiano “La Stampa”. Le conclusioni saranno affidate all'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), membro del consiglio di amministrazione della Camera di commercio internazionale (Icc). (Geb)