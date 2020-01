Trasporto aereo: British Airlines sospende voli da e per la Cina

- British Airways ha sospeso tutti i voli diretti da e verso la Cina continentale a causa della crescente preoccupazione per l'epidemia di coronavirus. La decisione della compagnia aerea britannica arriva dopo che il governo del Regno Unito ha messo in guardia contro tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso il paese asiatico. Secondo quanto riferisce "The Independent", il sito web British Airways non mostra voli diretti per la Cina disponibili a gennaio o febbraio. "Ci scusiamo con i clienti per l'inconveniente, ma la sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è sempre la nostra priorità", ha dichiarato la società in una nota diffusa oggi. "I clienti in viaggio verso o dalla Cina nei prossimi giorni possono trovare maggiori informazioni su Ba.com", ha riferito la compagnia.(Res)