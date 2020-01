Camera: oggi question time con Azzolina, De Micheli, Bonetti, D'Incà e Franceschini

- Si svolgerà oggi, mercoledì 29 gennaio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lucia Azzolina, risponderà a una interrogazione sulla vicenda della sospensione di un'insegnante presso un istituto superiore di Palermo in relazione ad un'asserita omessa vigilanza su un lavoro didattico concernente il cosiddetto "decreto Sicurezza" (Fratoianni-Leu). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponderà a interrogazioni sulla realizzazione del progetto di raddoppio della strada statale Agrigento-Caltanissetta (Molinari-Lega); sulle iniziative volte a ripristinare l'accesso al Viadotto del Cerrano e a prevedere la sospensione temporanea dei pedaggi autostradali per l'Autostrada A14 (D'Alessandro-Iv); sui tempi di emanazione del decreto, previsto dalla legge di Bilancio per il 2019, volto alla revisione delle concessioni demaniali marittime (Lollobrigida-Fd'I). Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte ad assicurare celerità e trasparenza alle procedure di stanziamento e assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza (D'Arrando-M5s). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponderà a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Economia e delle Finanze - sulle iniziative volte a superare le criticità relative ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di evitare una procedura di infrazione europea (Baldelli-FI). Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte ad incentivare l'accesso dei visitatori ai musei ed ai luoghi di cultura (Piccoli Nardelli-Pd). Lo riferisce la Camera in una nota.(Com)