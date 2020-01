India-Lussemburgo: conclusa visita ministro Esteri lussemburghese Asselborn

- Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha concluso oggi la sua visita in India, a Nuova Delhi, iniziata il 27 gennaio. Ieri è stato ricevuto dall’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, col quale ha esaminato lo stato attuale dei rapporti tra i due paesi e discusso di come rafforzarli, cooperando a livello politico ed economico e coordinandosi nei consessi multilaterali. “Ho apprezzato le sue preziose valutazioni sulla politica internazionale, che riflettono la sua enorme esperienza. Confido che la positiva traiettoria delle nostre relazioni bilaterali sarà mantenuta sotto la sua guida”, ha commentato Jaishankar via Twitter. Asselborn, che è in carica dal 2004 ed è alla sua quarta visita nel paese asiatico, è poi intervenuto a una conferenza all’India International Centre (Iic), dove ha riferito di aver chiesto al suo interlocutore di “fare tutto il possibile per non aumentare il numero degli apolidi”, riferendosi alle recenti politiche indiane sulla cittadinanza e alla presentazione al Parlamento europeo di sei proposte di risoluzione riguardanti la nuova legge indiana Citizenship (Amendment) Act, o Caa. Il ministro lussemburghese ha aggiunto di non voler interferire, ma ha auspicato una discussione tra ministeri degli Esteri con Jaishankar.(Inn)