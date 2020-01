Economia: Guerra (Leu) a "Il Sole 24 Ore", fuori dall'Irpef gli sconti per i familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riscrivere la curva della progressività ma definendo numero degli scaglioni e delle aliquote in stretta connessione con una rimodulazione delle detrazioni e delle deduzioni che variano al variare del reddito. Sotto osservazione anche la base imponibile e i diversi regimi di esenzione, speciali o sostitutivi che ormai caratterizzano l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Così come bisogna decidere quali sono le agevolazioni (tax expenditures) che si intendono mantenere e quali no. Per il sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra (Leu) sono certamente questi i tre punti da cui partire per rivedere la tassazione sulle persone fisiche, a cui va aggiunto un quarto aspetto imprescindibile: "Il gettito fiscale - spiega a 'Il Sole 24 Ore' - va presidiato per sostenere il welfare e pagare gli interessi del debito pubblico. E per questo occorre essere tenaci sulla legalità e rigorosi nel contrasto all'evasione". In fondo, aggiunge ancora la Guerra, "se non ci fosse evasione non ci sarebbero neanche gli abusi di trasferimenti sociali, tra cui non solo quelli legati al reddito di cittadinanza, ma anche quelli per l'accesso ai servizi e agli sconti sulle rette degli asili e dei nidi". La riforma dell'Irpef dovrà poggiare sulla revisione delle detrazione degli sconti fiscali, con due indicazioni: "Tenere conto che la detrazione per lavoro dipendente ha anche la funzione di riconoscere in modo forfettario le spese di produzione del reddito che nel caso di lavoro autonomo sono riconosciute analiticamente; prevedere che il sostegno alle famiglie con figli avvenga sotto forma di trasferimenti (il cosiddetto assegno unico) e non di detrazioni fiscali. E questo perché i trasferimenti diversamente dalle detrazioni possono essere legati alla situazione reale della famiglia in base all'Isee ed essere riconosciuti anche agli incapienti". (segue) (Rin)