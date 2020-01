Economia: Guerra (Leu) a "Il Sole 24 Ore", fuori dall'Irpef gli sconti per i familiari (2)

- Il cantiere del nuovo fisco è di fatto partito con il primo step legato al taglio del cuneo fiscale che attende ancora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Un intervento programmato con la legge di Bilancio da far partire il primo luglio e che, come sottolinea il sottosegretario, ha una duplice funzione: "Riduce l'onere fiscale per i 6 milioni di lavoratori dipendenti e introduce un principio di riequilibrio del sistema fiscale in relazione ai redditi da lavoro autonomo, che a parità di importi dichiarati, beneficiano di un prelievo proporzionale. Inoltre, con l'estensione fino a 40 mila euro del bonus e delle detrazioni si interviene anche per ribilanciare l'imposizione tra i redditi bassi e quelli medi - precisa ancora la Guerra -. La delega si concentrerà sull'Irpef ma il confronto è aperto anche su una rimodulazione dell'Iva che, come emerge ad esempio dalla 'proposta Di Nicola' "potrebbe essere utili non solo a rivedere i panieri, ma anche a recuperare gettito fiscale da utilizzare per ridurre le tasse". (segue) (Rin)