Economia: Guerra (Leu) a "Il Sole 24 Ore", fuori dall'Irpef gli sconti per i familiari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla revisione di aliquote e scaglioni Irpef il sottosegretario di Leu ha le idee chiare e il suo modello ideale è quello di una progressività continua, sul modello tedesco "in grado di evitare di ricadere nei difetti dell'attuale Irpef con salti enormi tra un'aliquota e l'altra e un disegno delle detrazioni che determinano un andamento non comprensibile della progressività". Imprescindibile, ormai, un intervento anche sulla base imponibile. "Oggi l'85 per cento di questa base - ricorda il sottosegretario di Leu - è costituito da lavoro dipendente e da pensione e per questo vanno rivisti o eliminati i troppi regimi di esenzione, speciali o sostitutivi dell'Imposta e delle relative addizionali regionali e comunali". (Rin)