Economia: Bonomi (Assolombarda) a "Il Corriere della Sera", sfida globale dell'industria, il governo lascia sole le imprese

- L'Italia è tagliata fuori dalla grande partita internazionale che sta ridisegnando gli equilibri dell'industria. Le filiere produttive si stanno ricomponendo, il baricentro dell'industria si sposta verso Est, verso la Cina. E il nostro Paese che cosa fa? Sta a bordo campo, non prova nemmeno a entrare in partita. La politica resta concentrata solo sui dividendi elettorali del brevissimo periodo". La sua è sia una denuncia che un appello. "Entrambe le cose - risponde Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda a 'Il Corriere della Sera' -. II Paese non può più stare alla finestra, pena la marginalizzazione. Ora servono scelte coraggiose". La colpa è un po' anche delle imprese che hanno smesso di investire. "Smettiamo di pensare che gli investimenti siano un atto dovuto. Se crei un clima di incertezza, poi non ti devi stupire se gli investimenti vengono a mancare. Se introduci tasse come la Plastic tax e la Sugar tax, non ti puoi sorprendere se imprese italiane che imbottigliano Coca-Cola preferiscono spostare stabilimenti in Albania". Da qualcosa bisognerà pur cominciare per realizzare questo Green deal. "Sono d'accordo. Se si vuol fare sul serio, però, vanno coinvolte le imprese e accompagnate nella trasformazione. E poi ci vuole un'operazione verità: non ha molto senso parlare di Green new deal se alla fine nella legge di Stabilità ci sono solo 470 milioni di fondi in questa direzione". (segue) (Rin)