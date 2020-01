Economia: Bonomi (Assolombarda) a "Il Corriere della Sera", sfida globale dell'industria, il governo lascia sole le imprese (2)

- L'ultima legge di Bilancio ha avuto a che fare con vincoli molti stretti, a partire dal disinnesco delle clausole di salvaguardia Iva. "Giusto non aumentare l'Iva. Ma se il margine d'azione è ridotto, meglio dire come stanno davvero le cose". Tornando al contesto internazionale, "l'industria si sta digitalizzando. Al forum di Davos la scorsa settimana si discuteva della necessità di adottare uno standard per la trasmissione dei dati degli impianti produttivi che le imprese dovrebbero usare nell'ambito di industria 4.0. E l'Italia su questa partita non c'è. Per un Paese che è tra i maggiori produttori di macchine utensili è un problema". (segue) (Rin)