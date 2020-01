Economia: Bonomi (Assolombarda) a "Il Corriere della Sera", sfida globale dell'industria, il governo lascia sole le imprese (3)

- Ci sarebbe anche il tavolo che dovrebbe affrontare il rilancio dell'automotive. "Non si muove nulla. Ci son tre tavoli convocati tra febbraio e metà marzo, e temo si perderà molto tempo. Ma con la riconversione dal diesel all'elettrico la posta in gioco è alta, anche per quanto riguarda posti di lavoro. Siamo come al solito alla politica degli annunci". Di recente a Davos ha lamentato la poco convinta presenza del governo italiano. "Lo ribadisco: l'Italia è assente dalle partite internazionali e questo è un problema. È un'assenza che pesa in ugual modo su tutte le imprese, grandi, medie o piccole. A Davos come Assolombarda abbiamo firmato un accordo con il World Economic Forum per favorire la presenza delle nostre aziende in questi contesti. Io stesso con un'impresa da 109 dipendenti nel biomedicale ho necessità di sapere qual è la direzione che il mondo produttivo globale vuole prendere in materia di innovazione tecnologica, lavoro e competenze, sostenibilità". (segue) (Rin)