Economia: Bonomi (Assolombarda) a "Il Corriere della Sera", sfida globale dell'industria, il governo lascia sole le imprese (4)

- Oggi ci si lamenta della stagnazione dovuta al rallentamento dell'export. Ma si poteva immaginare che una ripresina basata solo esportazioni non poteva durare all'infinito. "Se vogliamo tonare a crescere non possiamo puntare solo sull'export. Ma certo l'export non può essere trascurato. Faccio un esempio. Con la creazione del governo 'Conte due' l'area con la competenza sul commercio estero è passata dal ministero dello Sviluppo economico al ministero degli Esteri. Peccato che la delega al commercio estero non sia ancora stata assegnata. E' inammissibile". (segue) (Rin)