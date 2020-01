Economia: Bonomi (Assolombarda) a "Il Corriere della Sera", sfida globale dell'industria, il governo lascia sole le imprese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato interno è asfittico ma non si prevedono miglioramenti: la stagione dei rinnovi contrattuali si è aperta in salita. "Al tavolo dei contratti c'è un grande assente: la produttività. In Germania la produttività è aumentata di pari passo ai salari. Da noi la produttività è ferma da vent'anni". Siamo un Paese con un debito pari al 135 per cento del Pil: il governo dovrebbe trovare le risorse da Investire "tagliando Quota 100 e rimodulando le politiche attive sul lavoro del Reddito di cittadinanza". Si parla di una sua candidatura alla presidenza di Confindustria. "Si leggono molte cose. Ma io per il momento penso a fare bene quello che faccio. E cioè il presidente di Assolombarda", ha concluso Bonomi. (Rin)