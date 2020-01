Medio Oriente: Miller (Carnegie) a "La Stampa", il progetto di Trump è politico e il negoziato non partirà

- Hanno fatto una cosa che non mi aspettavo, cioè parlare di Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale: il piano però è una beffa e non funzionerà. Lo ha detto a "La Stampa" Aaron David Miller, consigliere per il Medio Oriente di sei segretari di Stato e analista al Carnegie Endowment for International Peace. "Il piano - spiega - costituirebbe uno Stato ridotto, con la capitale solo su una parte di Gerusalemme Est, senza includere tutti i quartieri demograficamente arabi rivendicati dai palestinesi. Afferma invece la sovranità israeliana sulla città vecchia e i luoghi sacri, e apre la porta alla decisione del governo, che potrebbe arrivare già domenica, di dichiarare la propria sovranità su tutti gli insediamenti e la valle del Giordano. Perciò rovescerei le parole del presidente: la pace nel suo piano non ha preso il sopravvento sulla politica, ma è il trionfo della politica sulla pace". Secondo l'analista "per alcuni alla destra di Netanyahu sarà difficile accettare certe parti, ma Israele riceve molto. Ciò rafforza la visione di Trump e dei repubblicani come il partito a cui affidarsi per la sicurezza dello Stato ebraico. Agli evangelici americani forse non piacerà Gerusalemme Est come capitale dello stato palestinese, ma sanno che si tratta di un'aspirazione, più che di una realtà". (segue) (Res)