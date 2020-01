Medio Oriente: Miller (Carnegie) a "La Stampa", il progetto di Trump è politico e il negoziato non partirà (2)

- Il piano non può diventare la base per riaprire la trattativa. "Non ci sarà un negoziato. Le elezioni israeliane sono il 2 marzo, quelle americana a novembre, e i palestinesi hanno già detto no. Il piano è una visione, non un documento operativo, e resterà fermo". L'Arabia potrebbe spingere i palestinesi ad accettarlo. "Dubito. Non credo che si spingerà a tanto". Però c'è la possibilità di costruire uno Stato, compensazioni territoriali al confine con l'Egitto, 50 miliardi di dollari. "I negoziati sullo status permanente erano cominciati a metà degli anni Novanta, e allora gli israeliani offrivano il 60 per cento della Cisgiordania. A Camp David con Clinton si era saliti tra il 92 e il 94 per cento, e poi al 96 per cento. Perché i palestinesi dovrebbero accettare molto meno, dopo essere stati allineati da Trump, che ha chiuso l'ufficio dell'Olp, abbandonato Unrwa, cancellato gli aiuti, ed escluso Abu Mazen dalla trattativa? La logica dell'amministrazione è quella di un avvocato fallimentare: se non prendi oggi il 50 per cento, domani diventerà il 25. Ma non funziona così". Per quanto riguarda infine gli obiettivi politici del piano, "se lo scopo era aiutare Netanyahu a vincere le elezioni di marzo, non sono sicuro che abbiano calcolato bene. Forse potrà avere un impatto se il voto sarà ravvicinato, ma non è certo. Di sicuro non avrà alcun effetto sulle presidenziali americane, perché consolida posizioni già acquisite tra i conservatori e gli evangelici, ammesso che accettino l'idea di Gerusalemme Est come capitale dello Stato palestinese". C'è il rischio di nuove violenze. "Il Medio Oriente sta esplodendo ovunque, tranne fra israeliani e palestinesi, ma non voglio prevedere la Terza Intifada", ha concluso Miller. (Res)