Regionali: Berlusconi a "Il Corriere della Sera", al Sud Lega più che doppiata, la destra da sola non può vincere

- Più di un tonico, più di una semplice vittoria. La conquista della Calabria restituisce al centrodestra una Forza Italia che si sente di nuovo essenziale elemento della coalizione. E un Silvio Berlusconi che promette di battersi in prima persona nelle prossime campagne elettorali: "Ci sarò", dice a "Il Corriere della Sera". Con un occhio ai movimenti dei delusi del M5s in Parlamento per i quali si candida a essere polo d'attrazione, uno critico sugli errori commessi dagli alleati ("Non si doveva fare dell'Emilia un sondaggio politico nazionale") e uno all'alleanza da rinsaldare perché Salvini non può avere "istinti suicidi". Vittoria netta in Calabria, sconfitta chiara in Emilia Romagna. "Beh, i due risultati non mi sembrano paragonabili: in Calabria c'è stata una vittoria clamorosa di una bravissima candidata espressa da Forza Italia, che rappresenta un segnale di svolta e di riscossa non solo per la sua regione ma per l'intero Mezzogiorno; in Emilia-Romagna si trattava di una sfida antica e difficile combattuta con impegno fino all'ultimo momento". In Calabria doppiati i voti della Lega. "Più che doppiato: se si sommano le liste in cui si è divisa Forza Italia in Calabria siamo oltre il 27 per cento. Direi che FI è il partito del riscatto del Sud, ma non può essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale. Fino a oggi il Sud in Italia è stato umiliato da politiche clientelari o da elemosine assistenziali come il Reddito di cittadinanza. Noi proponiamo al Sud la strada della crescita attraverso investimenti produttivi, infrastrutture, fiscalità di vantaggio e quindi posti di lavoro. Sono molto orgoglioso dei nostri successi in tutte le regioni del Sud, ma vogliamo tornare a vincere anche al Nord". (segue) (Rin)