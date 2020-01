Regionali: Berlusconi a "Il Corriere della Sera", al Sud Lega più che doppiata, la destra da sola non può vincere (2)

- Ma il risultato in Emilia-Romagna è pessimo. "Dobbiamo fare una riflessione. Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista e forte che solo noi possiamo far esistere. La destra, da sola, può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare. Naturalmente sta a noi dare vita a un centrodestra liberale, democratico, cattolico, garantista. In Emilia-Romagna la violenta polarizzazione e la personalizzazione dello scontro politico probabilmente hanno scoraggiato gli elettori moderati". E' stato un errore dare una valenza politica nazionale al veto in Emilia-Romagna, come ha voluto fare Salvini. "Durante la campagna elettorale ho sempre sostenuto che il primo scopo delle elezioni regionali era quello di scegliere un buon governatore per la Regione e non quello di fare un sondaggio politico nazionale. Naturalmente era chiaro a tutti che una sconfitta della sinistra in Emilia-Romagna avrebbe avuto una forte valenza nazionale". Salvini ha voluto fortemente la candidata Borgonzoni. "Tutte le candidature sono state concordate dalla coalizione e i patti sono stati e continueranno a essere rispettati. Noi siamo stati leali al punto che la nostra lista era l'unica ad avere il nome Borgonzoni nel simbolo". (segue) (Rin)