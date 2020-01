Regionali: Berlusconi a "Il Corriere della Sera", al Sud Lega più che doppiata, la destra da sola non può vincere (3)

- La campagna elettorale di Salvini è stata molto aggressiva - l'episodio del citofono, Bibbiano -: può aver spaventato i moderati. "Salvini ha un suo stile, che ovviamente non è il mio, e ha i suoi contenuti, che non sono uguali ai nostri, altrimenti saremmo lo stesso partito. Con lui e con Giorgia Meloni abbiamo un buon programma da realizzare insieme. Per riuscirci è fondamentale il voto dei moderati, dei liberali, dei cattolici, e anche di quei sette milioni tra gli italiani che non votano ma anche che si sentono liberali, moderati, democratici e non di sinistra". "In Campania - continua il presidente di Forza Italia - ci prepariamo a bissare il successo della Calabria con un candidato di assoluto prestigio e valore come Stefano Caldoro, che è stato il migliore governatore nella storia della Regione. Ovviamente questa volta ci sarò: nelle scorse settimane risentivo dei postumi dolorosi di una banale caduta, ma ora è tutto superato". Il governo subirà contraccolpi per il voto nelle Regionali. "Il disfacimento in atto dei Cinque Stelle rende questa maggioranza assolutamente non rappresentativa degli italiani. Però, proprio per questo, difficilmente ci consentiranno di votare. Quello che considero possibile è che invece alcuni parlamentari Cinque stelle, i più attenti alle necessità dell'Italia e consapevoli della difficilissima situazione, si rendano conto di essere in una condizione senza futuro per sé stessi e per il Paese e che decidano di trarne le conseguenze". (segue) (Rin)