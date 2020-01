Regionali: Berlusconi a "Il Corriere della Sera", al Sud Lega più che doppiata, la destra da sola non può vincere (4)

- Intanto avanza il proporzionale. "Quel modello consegnerebbe il Paese all'ingovernabilità. Occorre che venga corretto con l'inserimento di una quota maggioritaria che consenta alla coalizione vincente di governare il Paese". Salvini potrebbe voler correre in solitaria alle Politiche. "Tutto si può dire di Salvini, ma non che abbia istinti suicidi". Il leader leghista ha difficoltà a ottenere endorsement internazionali come possibile premier. Quando Berlusconi dice che FI è imprescindibile per l'alleanza, pensa forse a questo. "Penso prima di tutto al fatto che noi e solo noi siamo in Italia i continuatori e i portatori della grande tradizione politica dell'Occidente e dell'Europa, fondata sulla centralità dell'uomo, della sua libertà, della sua dignità, dei suoi diritti di proprietà. Lo Stato non è padrone di questi diritti, è solo uno strumento per difenderli. Questi sono insiti nella condizione umana. Su questo si fonda la civiltà liberale e cristiana dell'Europa e dell'Occidente nella storia. In Italia queste idee sono rappresentate solo da noi e ci rendono radicalmente alternativi alla sinistra, a qualsiasi sinistra, e diversi anche dai nostri alleati di destra". "Questo - conclude l'ex premier - ci rende parte in Europa della più grande famiglia politica, quella dei Popolari europei, e ci consente un rapporto privilegiato con molti Paesi europei e del mondo libero". (Rin)