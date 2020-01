Sardine: Monti, potranno avere ruolo molto importante se non diventano partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, intervenendo ad "Agorà" su Ra3, a proposito del movimento delle Sardine, ha detto che "potranno avere un ruolo, purché non diventino un partito, molto importante in Italia".(Rin)