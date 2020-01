Burkina Faso: attacco a Silgadji, bilancio sale a 39 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 39 il bilancio delle vittime dell’attacco armato avvenuto sabato scorso nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso. Lo ha riferito il governo di Ouagadougou in una nota definendo l’attacco, avvenuto nel villaggio di Silgadji, un atto “codardo e barbaro”. In precedenzafonti ufficiali avevano parlato di “decine di morti” nell’attacco, di cui si è avuta notizia soltanto lunedì. L’azione non è stata ancora rivendicata, tuttavia negli ultimi mesi i gruppi islamisti legati ad al Qaeda e allo Stato islamico hanno intensificato i loro attacchi contro obiettivi civili e militari nel nord del Burkina Faso. Nelle scorse settimane 36 persone sono morte in un altro attacco condotto nella provincia di Sanmatenga, nel centro-nord del paese, mentre lo scorso 5 gennaio altre 14 persone, di cui sette studenti, sono morte e altre 19 sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato al passaggio di un autobus che trasportava studenti nella provincia settentrionale di Sourou. In risposta all’ondata di violenze, il parlamento di Ouagadougou ha di recente votato a favore della creazione di una forza di volontariato civile per contrastare i gruppi armati. I volontari, secondo quanto riferisce la stampa locale, riceveranno un addestramento militare per due settimane. (segue) (Res)