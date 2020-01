Burkina Faso: attacco a Silgadji, bilancio sale a 39 morti (2)

- Secondo quanto denunciato di recente dall'inviato delle Nazioni Unite nel Sahel e capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (Unowas), Mohamed Ibn Chambas, la regione del Sahel ha vissuto negli ultimi mesi “un'ondata devastante e senza precedenti” di attacchi terroristici contro obiettivi civili e militari che hanno “minato la fiducia della popolazione” e le cui conseguenze umanitarie sono “allarmanti”. Chambas ha denunciato la situazione al Consiglio di sicurezza Onu, dipingendo un quadro di "incessanti attacchi" contro obiettivi civili e militari soprattutto in Burkina Faso Mali e in Niger, dove sono aumentati di cinque volte dal 2016 con oltre 4 mila decessi registrati nel solo 2019 rispetto ai circa 770 di tre anni prima. “Più significativamente, il focus geografico degli attacchi terroristici si è spostato verso est, dal Mali al Burkina Faso, e sta minacciando sempre più gli stati costieri dell'Africa occidentale”, ha detto l’inviato speciale, sottolineando come nel solo Burkina Faso il numero di morti sia aumentato da circa 80 nel 2016 a oltre 1.800 l'anno scorso e quello degli sfollati sia cresciuto di dieci volte fino a sfiorare il mezzo milione, mentre circa 25 mila persone hanno cercato rifugio in altri paesi. (segue) (Res)