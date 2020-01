Coronavirus: ambasciatore cinese Al Cairo smentisce contagio cittadini egiziani

- L'ambasciatore della Repubblica popolare cinese al Cairo, Liao Liqiang, ha affermato che gli egiziani in Cina stanno bene e che nessun caso è stato finora registrato da alcun residente egiziano, visitatore o turista. Citato dal quotidiano “Al Masry al Youm”, il diplomatico ha sottolineato che esiste un coordinamento tra l'ambasciata e i ministeri della Salute e degli affari Esteri di Egitto e Cina per impedire che la malattia raggiunga il paese delle piramidi. L'ambasciatore ha sottolineato durante una conferenza stampa che la rappresentanza diplomatica è pronta a collaborare con il ministero della Salute per fornire agli ospedali egiziani dispositivi di rilevazione rapida del virus, in meno di un minuto, e ha sottolineato che i sei turisti cinesi a Luxor e Hurghada, sospetti casi di Coronavirus, non sono stati infettati. (Cae)