Tunisia: Ennahda, Ghannouchi ha incontrato Fakhfakh

- Il movimento islamico tunisino Ennahda (“Rinascita” in arabo) ha annunciato che il comitato di negoziazione sul nuovo governo si è riunito per discutere “dei contenuti dell'incontro tra Rashid Ghannouchi (leader del partito e presidente del parlamento) con Elias Al Fakhfakh, incaricato di formare il governo". Lo riferisce l’emittente “Mosaique Fm”. Il partito Ennahda è stato il più votato alle elezioni parlamentari dello scorso ottobre, ma finora non è riuscito a trovare un compromesso per formare una maggioranza di governo. (Tut)