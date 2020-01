Infrastrutture: Mauritania, oltre il 40 per cento della compagnia logistica Arise nelle mani di una società danese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società per porti e logistica Arise, che gestisce il progetto di estensione del porto autonomo di Nouakchott, in Mauritania, ha annunciato che la Ap Moller ha acquisito il 43 per cento del suo capitale, il che le consente di diventare il principale azionista della società. In un comunicato stampa si informa che la società internazionale Olam detiene il 31 per cento del capitale e Africa Finance Corporation il restante 26 per cento. (Res)