Coronavirus: misure preventive all'aeroporto internazionale di Nouakchott

- La compagnia Afroport che gestisce l'aeroporto internazionale di Nouakchott, in Mauritania, ha dichiarato che i suoi team sono pronti a gestire qualsiasi caso sospetto di Coronavirus che si sta attualmente diffondendo in Cina e in altre parti del mondo, in collaborazione con il ministero della Salute. La compagnia aggiunge che le termocamere sono disponibili nell'aeroporto e che le squadre sono sufficientemente mobilitate per scoprire qualsiasi sintomo della malattia. (Res)