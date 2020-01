Coronavirus: Algeria, Institut pasteur, nessun caso di Coronavirus nel paese

- l professore e direttore dell'Istituto Pasteur di Algeri, Zoubir Harrath, ha rivelato che nessun caso di Coronavirus è stato registrato in Algeria, invitando i cittadini a essere vigili, in particolare i viaggiatori che si recano in Cina e in altri paesi colpiti dall'epidemia. "L'Institut Pasteur e tutte le strutture sotto l'autorità del ministero della Salute - ha rivelato il professor Harrath a Echorouk - hanno adottato tutte le misure materiali e umane per accelerare la risposta in caso di possibile contaminazione. Il ministero ha messo in atto un dispositivo per controllare le epidemie trasmissibili e ha convocato la commissione nazionale di esperti”. (Ala)