Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Convocazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria.Via Parigi, 11 (ore 10)- Manifestazione del movimento per il diritto all’abitare.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 (ore 10.30)- Anteprima stampa della mostra “Ara Gùler”, monografia dedicata al più grande fotografo turco, scomparso alla fine del 2018.Museo di Roma in Trastevere (ore 11)- Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, si recherà presso il comando provinciale dei vigili del fuoco per consegnare una targa di ringraziamento al comandante provinciale, Clara Modesto, per la collaborazione fornita dal corpo al comune di Latina in occasione dell'evento del 5 gennaio scorso svoltosi in piazza del Popolo per la Befana 2020.Comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina (ore 11)- Manifestazione indetta in occasione dell’incontro sulla vertenza Whirlpool al ministero dello Sviluppo economico. Il presidio è organizzato da Fim, Fiom e Uilm.Via Molise (ore 14) (Rer)