Expo 2020: il Brasile porterà l'Amazzonia nel deserto di Dubai

- Il Brasile partecipa con un grande padiglione all'Expo 2020 di Dubai, portando un “pezzo” di Amazzonia nel deserto di Dubai. Intitolato “Insieme per la diversità", il padiglione brasiliano, situato nell'area di sostenibilità dell'esposizione universale al via il prossimo ottobre, si concentra sulla scoperta della diversità del paese: dalle piante agli animali, dall’arte alla cultura. "Dato che il Brasile ospita sul suo territorio il secondo fiume più lungo del mondo, il Rio delle amazzoni, non sorprende che il padiglione carioca si concentri sull'acqua, ricreando l’habitat e le atmosfere caratteristiche del bacino amazzonico e delle regioni fluviali brasiliane", sottolinea il quotidiano "Emarat al Youm". (Res)