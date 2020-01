Sudan: governo apre indagine su giovani reclutati in Libia e Yemen

- Il governo del Sudan ha aperto un’indagine sul caso dell'invio di decine di giovani sudanesi in Libia e in Yemen dopo essere stati assunti come guardie di sicurezza in aziende private negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri di Khartum in una nota, il caso è all’esame delle autorità dopo che alcuni famigliari delle persone coinvolte si sono radunate fuori dall'edificio del ministero a Khartum per protestare per quanto accaduto. Proteste si sono svolte anche fuori dall'ambasciata degli Emirati a Khartum. Alcuni manifestanti, secondo quanto riportano i media sudanesi, hanno denunciato che i loro parenti sono stati poi trasferiti al terminal petrolifero libico di Ras Lanuf in Libia la scorsa settimana prima di tornare negli Emirati in seguito allo scoppio delle proteste in Sudan. Ras Lanuf è uno dei terminal petroliferi che è bloccato dal 18 gennaio dalle milizie fedeli al generale Khalifa Haftar. Gli Emirati Arabi Uniti sono il più importante sostenitore di Haftar in un conflitto che è diventato sempre più una guerra per procura. Haftar è supportato anche da Egitto, Giordania e Russia, mentre i suoi rivali sono sostenuti dalla Turchia. Gli Emirati Arabi Uniti giocano un ruolo di spicco anche in Sudan, vantando stretti legami con alti funzionari militari che hanno fatto cadere l'ex presidente Omar al Bashir nell’aprile scorso. Il Sudan ha inoltre inviato truppe per combattere nella coalizione a guida saudita nello Yemen, alla quale hanno partecipato anche gli Emirati Arabi Uniti, anche se il governo di transizione del Sudan ha annunciato di recente la riduzione della sua presenza nel paese. (Res)