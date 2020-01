Corea del Sud-Usa: Washington intensifica pressioni su accordo costi stazionamento truppe (6)

- Indiscrezioni circolate sulla stampa sudcoreana alla fine del mese scorso, e smentite da fonti del Pentagono, affermano che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando il ritiro di una brigata dell’Esercito degli Stati Uniti dalla Corea del Sud, se Seul non acconsentirà alla richiesta di Washington di aumentare il proprio contributo ai costi di stazionamento delle Forze Usa sul suo territorio. Trump insiste che la Corea del Sud aumenti i propri versamenti, ed avrebbe ventilato un ritiro delle Forze Usa in caso contrario. Una fonte diplomatica a Washington citata dal quotidiano sudcoreano ha riferito che “gli Usa si preparano a ritirare una brigata, nel caso i negoziati con la Corea del Sud non vadano come sperato da Trump”. Ad oggi la Corea del Sud ospita ben 28.500 militari statunitensi. Una brigata conta dai 3 ai 4mila uomini, e il suo ritiro rientrerebbe nei limiti sanciti dal National Defence Authorization Act approvato dal Congresso federale Usa per l’anno fiscale 2019. (segue) (Git)