Malesia: coronavirus, confermati tre nuovi casi di infezione

- Le autorità sanitarie della Malesia hanno confermato tre nuovi casi di infezione causata dal nuovo coronavirus cinese, che portano il totale dei casi già verificati in Malesia a sette. I soggetti infetti sono tutti cittadini cinesi, ha riferito ieri pomeriggio il direttore generale per la Sanità malese, Noor Hisham Abdullah. Tra i soggetti infetti figura anche un bambino di quattro anni, che è stato ricoverato presso un ospedale a Langkawi. Il ministero della Salute malese ha comunicato che le misure di prevenzione e controllo esistenti verranno rapidamente potenziate per rispondere alle esigenze di contenimento del virus. (segue) (Fim)