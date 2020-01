Malesia: coronavirus, confermati tre nuovi casi di infezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno confermato ieri, 28 gennaio, 6 nuovi casi di infezione causata dal nuovo ceppo cinese del coronavirus. I nuovi casi portano il totale di quelli diagnosticati in Thailandia a 14, il numero più elevato al di fuori della Cina. Cinque dei sei nuovi casi riguardano soggetti cinesi di età compresa tra 6 e 70 anni, tutti parte della stessa famiglia proveniente dalla provincia cinese di Hebei, da dove si è propagata l’infezione. Il sesto caso riguarda un cittadino cinese proveniente da Chongqing. Il segretario permanente per la Salute pubblica, Sukhum Kanchanapimai, ha annunciato che i controlli medici verranno estesi a tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina. (segue) (Fim)