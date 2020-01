Cina: coronavirus, ministero Industria istituisce collaborazione con la Croce Rossa

- l ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit) della Cina ha istituito un meccanismo di coordinamento con la Croce Rossa cinese per garantire canali di acquisizione e fornitura del materiale medico e sanitario necessario alla prevenzione e al trattamento della nuova polmonite. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Il ministero farà del suo meglio per sollecitare le imprese a riprendere il lavoro e la produzione nel tentativo di garantire forniture per la prevenzione della polmonite", ha dichiarato il capo ingegnere del Miit, Tian Yulong. La Croce Rossa cinese ha affermato che darà priorità alla conversione delle donazioni nelle forniture più urgenti per l'impiego nelle aree maggiormente colpite dall'infezione (segue) (Cip)