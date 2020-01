Cina: coronavirus, ministero Industria istituisce collaborazione con la Croce Rossa (2)

- La Società della Croce Rossa cinese ha ricevuto donazioni per un totale di 340 milioni di yuan (circa 49 milioni di dollari) a partire da sabato, per aiutare a combattere l'epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus. Lo ha riferito l'organizzazione. Circa 12,46 milioni di yuan (circa 1.8 milioni di dollari) di prodotti e dieci milioni di yuan (1,4 milioni di dollari) in contanti sono stati assegnati alle regioni più colpite dall'emergenza sanitaria come Wuhan, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale. Ad oggi, la Fondazione della Croce Rossa cinese ha ricevuto donazioni per un valore di 366 milioni di yuan (52,7 milioni di dollari). (Cip)