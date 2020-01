Coronavirus: registrato primo caso negli Emirati Arabi Uniti, colpita una famiglia

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la registrazione del primo caso di Coronavirus nel proprio paese, secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Wam". In una dichiarazione, il ministero della Salute e della protezione della comunità di Abu Dhabi ha affermato che lo stato di salute dei pazienti contagiati è stabile e sotto osservazione medica. Si tratta di una famiglia proveniente da Wuhan, in Cina. Il ministero ha inoltre confermato che, in coordinamento con le autorità sanitarie e le autorità interessate del paese, ha adottato le precauzioni necessarie in conformità con le raccomandazioni, le condizioni e gli standard scientifici approvati dall'Organizzazione mondiale della sanità e che la situazione sanitaria generale non è motivo di preoccupazione. (Res)