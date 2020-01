Difesa: Giappone, in estate scelta partner per caccia di prossima generazione

- Il Giappone potrebbe decidere già la prossima estate il partner per lo sviluppo del suo aereo da combattimento di prossima generazione, chiamato a subentrare ai cacciabombardieri F-2 attualmente in servizio con le Forze aeree di autodifesa. Tokyo sta valutando una proposta degli Stati Unti, e una seconda dal Regno Unito, che garantirebbe al Giappone maggiore controllo sul progetto. Il ministero della Difesa preferirebbe che il controllo dello sviluppo del velivolo fosse assunto dal Giappone, circostanza che non si è mai verificata dalla fine della Seconda guerra mondiale ad oggi. (segue) (Git)