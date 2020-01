Difesa: Giappone, in estate scelta partner per caccia di prossima generazione (4)

- Tokyo istituirà il prossimo anno la prima unità operativa spaziale da una costola delle Forze aeree di autodifesa; tra le altre cose, la nuova unità militare verrà dotata di equipaggiamenti in grado di individuare interferenze elettromagnetiche ai danni dei satelliti nazionali, e di monitorare relitti spaziali e alti oggetti nello spazio esterno. 25,6 miliardi di yen verranno stanziati per il potenziamento della difesa informatica, con l’espansione dell’unità istituita nel 2014, che vedrà aumentare il proprio personale da 220 a 290 unità. 15 miliardi di yen verranno destinati allo sviluppo di un velivolo per la guerra elettronica in grado di disturbare le comunicazioni e le apparecchiature elettroniche di eventuali forze ostili. (segue) (Git)