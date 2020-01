Difesa: Giappone, in estate scelta partner per caccia di prossima generazione (5)

- La legge di bilancio prevede anche lo stanziamento di 11,1 miliardi di yen (102 milioni di dollari) per lo sviluppo di componenti chiave da utilizzare in un futuro aereo da combattimento di prossima generazione, che il Giappone è ormai deciso a sviluppare in partenariato con gli Stati Uniti, e forse con il Regno Unito. La voce di bilancio è la prima nel suo genere, dopo l’abbandono da parte di Tokyo dell’ambizione di sviluppare autonomamente un aereo da combattimento di quinta generazione per sostituire il Mitsubishi F-2 dopo il 2030. “Lanceremo un programma di sviluppo a guida giapponese, avvalendoci al contempo della collaborazione internazionale”, ha spiegato questa settimana il ministro della Difesa giapponese, Taro Kono. “Dal momento che siamo parte di una alleanza con gli Stati Uniti, sarà importante garantire l’interoperabilità (con le forze Usa), e stiamo anche conducendo colloqui con il Regno Unito”. (segue) (Git)