Difesa: Giappone, in estate scelta partner per caccia di prossima generazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone ha formalmente approvato l’acquisto di 42 cacciabombardieri F-35B, la versione a decollo corto ed atterraggio verticale del velivolo di quinta generazione sviluppato da Lockheed Martin., al prezzo unitario di 14 miliardi di yen (132 milioni di dollari). Il governo giapponese aveva indicato lo scorso anno di voler acquistare il velivolo per l’imbarco sulle due maggiori portaelicotteri delle Forze di autodifesa marittima giapponesi, prossime alla conversione in portaerei a tutti gli effetti. Il ministero della Difesa ha ricevuto una offerta formale da Lockheed Martin lo scorso giugno, ed ha verificato da allora che il velivolo risponda ai requisiti e alle specifiche necessari alle Forze armate giapponesi. I fondi per l’acquisto dei primi 18 velivoli verranno stanziati entro il 2023, mentre non è stato ancora definito il termine per l’acquisizione dei rimanenti 24 esemplari. (segue) (Git)